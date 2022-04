La risata dopo il gol subito da Tonali, il rimprovero di Marusic ripreso a mezzo tv, la polemica social e l'ennesimo scontro con la tifoseria. Il difensore italiano classe '88 ha rinnovato lo scorso ottobre il proprio, ma quella firma potrebbe oggi rivelarsi un boomerang sia per sé che per il club biancoceleste. La sua situazione è infatti critica nei rapporti con club e ambiente e un addio a fine stagione è sempre più probabile.Ancora prima della partita contro il Milan di cui è stato, suo malgrado, protagonista,Proprio il suo contratto rappresenta però oggi un ostacolo importantissimo per chi si avvicina a lui. A 34 anni e cone un trasferimentolo vedrebbe di buon occhio,. Non a quelle cifre, non per un giocatore con la sua età, perché anche in casa nerazzurra si guarda al futuro con l'obiettivo di inserire giocatori molto più futuribili in rosa.che invece in estate dovrà fare i conti con una piccola rivoluzione e la possibilità della partenza di Koulibaly. Anche per De Laurentiis l'ostacolo è rappresentato da ingaggio e età e allora solo la pista estera, e probabilmente non in uno dei campionati top,Magari in Turchia, campionato che ha accolto tanti giocatori italiani e che potrebbe garantire anche stipendi più alti. Sarebbe una scelta di vita, ma la permanenza nel clima distruttivo di Roma lo sarebbe altrettanto.