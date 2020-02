Acerbi vuole scendere in campo contro l'Atalanta: è il suo grande obiettivo, salterà la gara contro il Bologna ma a Bergamo vuole esserci. Troppo importante la gara contro la Dea, in un momento decisivo della stagione.



ACERBI FA DI TUTTO - Sta facendo di tutto per esserci: per recuperare il prima possibile, per provare ad esserci contro l’Atalanta il 7 marzo, s’è trasferito a Formello per una full immersion riabilitativa, dorme nel centro sportivo. Terapie, palestra, piscina, l'ex Sassuolo le prova tutte per tornare presto in campo.