Francesco Acerbi, difensore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Marsiglia: "Il Marsiglia è un’ottima squadra, costruita per vincere. Cercherà di imporre proprio gioco. Se non entriamo con determinazione e voglia di non subire gol, abbiamo poche possibilità di uscire con dei punti. Dipende solamente da noi. L’impatto con la Lazio è stato ottimo. Grazie ai miei compagni che mi hanno accolto e sono stato da subito uno di loro, cos’ hanno fatto anche il mister e lo staff".



PARAGONE CON DE VRIJ - "Sono un ragazzo molto umile, con i piedi per terra, ma non ho mai pensato ai paragoni con de Vrij. Guardo me stesso e quello che posso e voglio dare per la Lazio. Ringrazio il mister per aver creduto in me".