La Lazio, come da programma, in giornata lascerà partire Francesco Acerbi alla volta della nazionale. Bloccato dalla Figc per il caos tamponi scoppiato a Formello, ieri il Leone biancoceleste insieme al resto della squadra ha effettuato i test molecolari nel Lazio Training Center. Come riporta Il Corriere dello Sport, tutti negativi. Perciò Acerbi è pronto a lasciare la capitale per raggiungere Coverciano. Salterà l'amichevole di stasera contro l'Estonia, ma sarà disponibile per le partite di Nations League contro Polonia e Bosnia.