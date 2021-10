Prima dell'inizio di Lazio-Bologna tra i calciatori bianocelesti Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco come si è espresso il difensore del club capitolino: "Il discorso di Sarri ci sta entrando in testa, ma ne ero sicuro anche prima del derby. Ci sono concetti nuovi e ci vuole del tempo per assimilarli. Dobbiamo avere la forza mentale per stare sempre sul pezzo. In più Sarri i risutati li ha sempre ottenuti. Ora stiamo migliorando, c'è tanto da lavorare, ma i risultati stanno arrivando. Noi ci divertiamo sempre. Ovvio che durante un cambiamento zoppichi un po', ma quando le cose ti riescono di più è meglio. Fase difensiva? Ci teniamo molto. Alcuni gol li abbiamo presi da polli, ma cerchiamo sempre di dare il nostro contributo".