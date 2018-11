Francesco Acerbi ha presentato il match Apollon Limassol-Lazio di domani in conferenza stampa dal GSP Stadium di Nicosia: “La gara di domani sarà di Europa League, puntiamo al primo posto e non sarà per questo un match banale. Il mio lavoro è anche una passione e dunque scendo in campo volentieri. Non riposerò mai, voglio sempre giocare e mi metterò sempre a disposizione del tecnico: non vorrei saltare neanche un minuto, ma poi decide sempre il mister. Se penso al record? Ho solo voglia di giocare e di mettermi in mostra. Saper preparare la prossima gara aiuta mentalmente e fisicamente, questo stimolo mi spinge a dare sempre qualcosa di più. Queste partite sono importanti per tutti. Se entrassimo in campo con la consapevolezza di esserci qualificati rischieremmo di fare una brutta figura e questo non sarebbe da professionisti o da uomini. Se accadesse questo, in noi rimarrebbe il rammarico di non aver messo in campo qualcosa che, invece, è nelle nostre corde. La nostra mentalità dovrà essere quella di un match importante e dovrà rimanere tale da qui alla fine. Non esistono gare scontate e quella di domani non lo sarà soprattutto per tutti i calciatori che, finora, non hanno raccolto un minutaggio elevato. Ogni partita è un banco di prova ed io personalmente non ce la farei a sottovalutarne nemmeno una. Ogni match è importante e nessuno di questi va sottovalutato. Faccio un in bocca al lupo a Gianluca Vialli ed a tutte le persone che soffrono del suo stesso male. Lui è un personaggio famoso e sta attraversando un brutto momento, ma come lui anche tanti ragazzi stanno lottando contro quella brutta patologia ed il mio pensiero va anche a loro”.