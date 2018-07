Dopo la mossa di ieri del giocatore per forzare la mano al Sassuolo e spingere verso una cessione alla Lazio, oggi Francesco Acerbi è in attesa di novità sul suo futuro dal proprio agente, Stefano Castagna, che si sta incontrando con i vertici del club emiliano. Il difensore classe '87 ha già raggiunto un accordo con i biancocelesti, che offrono complessivamente 9,5 milioni di euro o 6 e il cartellino di Danilo Cataldi, mentre il patron del Sassuolo Squinzi, la cui richiesta iniziale era di 15 milioni, ne chiede complessivamente 12 al netto delle contropartite tecniche.



Ha fatto certamente scalpore la decisione di Acerbi di non presentarsi ieri per sostenere le visite mediche di inizio stagione, un guanto di sfida verso la società che gli ha promesso da tempo la cessione in una squadra più importante dopo 5 stagioni in nero-verde. La scorsa estate, dopo essere stato accostato a Inter e Zenit San Pietroburgo, l'ex giocatore del Milan aveva rinnovato il proprio contratto fino al 2022.