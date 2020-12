perché in campionato siamo in ritardo di alcuni punti”, questo è stato il messaggio lanciato daquest’oggi in conferenza stampa. Il tecnico dellasenza troppi giri di parole pretenderà il massimo domani sera dai suoi calciatori contro il. Tutto ciò per riscattare una partenza non perfetta in, e ancor meno allo stadio(una sola vittoria in sei gare), mai successo durante la sua gestione.LE PROVE TATTICHE – Così, dopo una lunga analisi video, la Lazio è scesa sul campo centrale diintorno alle ore 15:45. Confermate le indiscrezioni dell’antivigilia.sarà del match, mentreno. Nel lavoro differenziato di ieri infatti il difensore aveva spinto molto di più, anche effettuando degli allunghi a buona intensità, mentre il regista brasiliano si era limitato ad una semplice corsa lenta intorno al campo. Per il resto tutti presenti tranne gli infortunati, il quale ha rimediato una distorsione.In base alle prove di oggi tra i pali verrà scelto ancora Pepecontro la sua principale ex squadra italiana. Davanti allo spagnolo schierati, Acerbi e. Sarà la terza presenza consecutiva da titolare per il romeno. A centrocampo sull’out di destra ci sarà ancora, così come a sinistra. Con ogni probabilità Inzaghi terràcome cambio in corsa in caso di necessità anche per le fasce. Nel cuore della medianaprenderà nuovamente il posto di Leiva, cone Luis Alberto ai suoi lati. Davanti, accanto ad Immobile, sorpasso diai danni di: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.: Strakosha, Alia, Patric, Hoedt, Franco, Armini, Pereira, Cataldi, Akpa Akpro, Djavan Anderson, Caicedo, Muriqi.: Inzaghi.