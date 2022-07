Acerbi freme per andar via dalla Lazio. Come racconta stamattina il Corriere dello Sport, dopo la cena di fine ritiro ad Auronzo il difensore ha parlato col presidente, ribadendo la propria volontà di cambiare aria. Lotito, che nonostante tutto sarebbe invece contento di trattenerlo, sembra essersi rassegnato a tale irremovibile decisione. E ora potrebbe anche abbassare le pretese per il suo cartellino, scendendo dai 5 milioni richiesti fino a oggi.



L'Inter di Inzaghi sembra l'unica opzione concreta per il momento. Il classe '88 sarebbe un rimpiazzo per lo sfumato Bremer e andrebbe a ricoprire il ruolo di riserva d'esperienza alle spalle del terzetto titolare Bastoni-De Vrij-Skriniar.