Vecino è pronto a vestirsi di biancoceleste. La trattativa con la Lazio per l'ingaggio dell'ex Inter è prossima alla fumata bianca, con un accordo da trovare intorno ai 2 milioni di euro. Tutto sarà formalizzato non appena verrà piazzato Akpa Akpro. L'uruguayano aggiungerà muscoli ed esperienza a centrocampo al posto dell'ivoriano, bocciato da Sarri.



Anche per Kiyine si cerca una sistemazione. L'ex Chievo sembrava aver convinto di più tecnico e staff ad Auronzo su una sua possibile conferma in rosa. Alla fine però le scelte si sono orientate sull'inserimento di un profilo più pronto e che ha già lavorato con il mister toscano ai tempi dell'Empoli.