Lesione di basso grado al flessore sinistro per Acerbi. Questo quanto emerso dagli esami effettuati in questi giorni, dopo i problemi accusati dal difensore nei minuti finali di Venezia-Lazio.



Il leone seguirà ora una piano terapeutico e di allenamento personalizzato, per provare un recupero lampo. Vorrebbe essere a disposizione di Sarri già contro l'Empoli, alla ripresa il 6 gennaio. Se tutto procederà per il meglio comunque la sua presenza tre giorni dopo a Milano per la sfida con l'Inter non dovrebbe essere in dubbio.