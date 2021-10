Il rosso contro il Bologna è costato due giornate ad Acerbi. Uno sfogo quello nei confronti dell'arbitro Massa che costringerà la Lazio a giocare senza il pilastro della propria difesa sia contro l'Inter che contro l'Hellas Verona. In più, la Procura Federale ha acquisito il materiale video per giudicare se il gestaccio (dito medio) mentre il calciatore usciva dal campo fosse antisportivo o meno. Come riporta Il Messaggero però non ci sarebbe da preoccuparsi per Sarri. Un'eventuale ulteriore sanzione corrisponderebbe al massimo a una multa.