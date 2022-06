Derby della Madonnina per. Gli agenti del calciatore sono al lavoro: il classe '88perché in rotta con l'ambiente. Entrambe le milanesi devono coprire un buco in rosa e Il Leone può fare al caso loro.per cedere il cartellino, ma non ha nessun interesse a mettersi di traverso. Impensabile tenere un calciatore scontento e malvoluto dai tifosi per altri 3 anni (il contratto scade nel 2025, ndr), con uno stipendio da oltre 2 milioni.La strada che porterebbe ai nerazzurri si è aperta con il trasferimento di Ranocchia al Monza. Nei piani dell'allenatore e della società ci deve essere almeno una riserva in ogni ruolo. Epreferirebbe un. Già l'anno scorsoSimoncino aveva a portare con sé Radu a Milano, senza successo. Potrebbe riuscirci quest'anno con il centrale che per tre stagioni è statoa Roma. La candidatura low cost del 33 biancoceleste sembrerebbe una soluzione che possa accontentare tutti.È vero infatti che Lotito ha deciso di sbloccare la situazionea prescindere dalla cessione dell'ex Sassuolo. Ma se questa avvenisse in tempi rapidi, l'arrivo a Formello del suo sostituto potrebbe essere ancora più celere. Ecco perché l'altra ipotesi è proprio quella che porta sulle sponde rossonere dei navigli. Con l'addio a zero del centrale di Anzio,, per coprire le spalle del giovane Kalulu e di Tomori. Lepotrebbero quindi far virare la scelta su Acerbi, che farebbe il percorso inverso a quello del classe '95 sull'asse tra la Capitale e il capoluogo lombardo. Tra l'altro, si tratterebbe per lui di un ritorno a Milanello, a distanza di 10 anni. Sarebbe l'occasione giusta per chiudere un ciclo e riscattare il non brillantissimo ricordo che aveva lasciato all'epoca.