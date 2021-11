Alla vigilia della sfida con la Lokomotiv Mosca in Europa League, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato così in conferenza stampa: "Sto bene, provo sempre a riposarmi per farmi trovare pronto fisicamente e mentalmente. Voglio ancora imparare e migliorare, dimostrando a me stesso che posso stare ad alti livelli. Stiamo facendo dei passi in avanti, ma dobbiamo ancora collaudare i dettagli e rimanere più concentrati. Il girone di Europa League non è semplice, domani sarà una sfida complicata".