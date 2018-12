Voleva una vittoria a Bergamo, la tifoseria biancoceleste, per salutare con un ultimo regalo la bandiera biancoceleste Felice Pulici. I ragazzi di Inzaghi non sono riusciti ad accontentare i tifosi, che daranno l'addio al n.1 dello scudetto del '74 nella chiesa del Cristo Re, alle ore 14. Saranno presenti tutti i suoi ex compagni di squadra, per salutare uno dei simboli della Lazio, che ha difeso i colori biancocelesti da giocatore, dirigente e icona del club. Saranno in molti a salutarlo e a portare un ultimo pensiero in chiesa nel pomeriggio.