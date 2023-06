Un rapporto iniziato bene e finito male: questo il racconto che fa oggi Repubblica della vicenda che ha visto protagonisti alla Lazio negli ultimi due anni Tare e Sarri. L'addio del ds biancoceleste annunciato ieri sono state conseguenza inevitabile di una serie di tensioni divenute insanabili. E pensare che era stato proprio Tare decisivo nella scelta del tecnico toscano per il dopo Inzaghi, si legge sempre sul quotidiano. L'ormai ex dirigente biancoceleste era entusiasta dell'idea di affidare la squadra a un tecnico con un'impronta di gioco ben precisa come Sarri.