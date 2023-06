Il centrocampo dellasi avvia a una rivoluzione in estate. L'arrivo di rinforzi per il reparto mediano è cosa certa: quanti e quali però dipenderà dal futuro die, soprattutto,. Sullo spagnolo Lotito è stato chiaro: "Luis Alberto rimane". Sul Sergente invece il patron non vuole abbandonare fino all'ultimo le residue speranze di convincerlo a restare. Difficile, praticamente impossibile considerando anche il muro di Kezman sulla questione rinnovo, ma mai dire mai.I sogni di ritorno a casa di Luis Alberto intanto sono stati messi da parte.. Il feeling trovato con, ritrovando il sorriso. Si sono aperti anche spiragli per il rinnovo (il contratto attuale scade nel 2025), ma prima di parlarne il numero 10 biancoceleste vuole vederci chiaro su come il club intende muoversi per rinforzare la squadra in vista della Champions League. In pratica, per continuare a lavorare al meglio a FormelloAl fianco dell'andaluso difficilmente ci sarà ancora Milinkovic l'anno prossimo., ma il passo d'addio sembra ormai fatto, nonstante la caparbietà di Lotito nel voler insistere ancora a cercare un accordo. L'agente del calciatore però continua a ignorare le chiamate e spera anzi che il patron biancoceleste, messo alle strette, con un contratto in scadenza tra un anno, si convinca ad abbassare ulteriormente il prezzo (ancora fissato a 40 milioni). Sarri peraltro ha già messo in guardia tutti sulle difficoltà che si potrebbero creare nel lavorare con il calciatore in una simile situazione contrattuale., ma vuole solo denaro liquido, fresco, da poter reinvestire subito. Le pretendenti sono perciò avvisate: ancora una volta il mantra per bussare a casa Lazio è "pagare moneta, vedere cammello".