La Lazio continua a cercare il sostituto di de Vrij. La trattative per Acerbi procede, ma non dovrebbe essere l'unico arrivo in casa biancoceleste. In caso di partenza di uno tra Wallace e Bastos, la dirigenza capitolina porterà a Roma almeno un altro centrale, oltre Acerbi. Tare avrebbe seguito con interesse Fabian Balbuena, difensore classe 1991 del Corinthias. Già lo scorso anno la dirigenza biancoceleste aveva osservato il difensore paraguayano, che era stato ad un passo dall’approdo a Roma.



MERCATO LAZIO - Al ‘Cardinal Deportivo’ il procuratore del giocatore, Augusto Paraja, ha confermato l’interesse della Lazio, sbocciato in una vera e propria offerta: “C’è un interesse concreto da Spagna e Italia. C’è stata una prima offerta della Lazio, così come una del Celta Vigo. Ma la proposta più importante è quella di un’altra squadra”. Balbuena è stato avvicinato, ma la concorrenza è forte.