Martin Petras, agente di Denis Vavro, nuovo difensore della Lazio, rivela che il centrale slovacco piaceva anche alla Roma: ""Il ragazzo è stato monitorato da molte squadre, Roma compresa. I giallorossi lo hanno seguito per 5-6 partite da vicino, ma la nostra idea è stata sempre quella di venire alla Lazio" le sue parole in una conferenza stampa organizzata in Slovacchia.