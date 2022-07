Intervenuto oggi, dopo l'allenamento mattutino, ai microfoni di Lazio Style, il centrocampista biancocelesteha raccontato:

Quello rimane il suo momento migliore da quando è a Roma, ma quest'anno il classe '92 sembra intenzionato a cercare riscatto. Si sta impegnando tanto in ritiro ad Auronzo per convincere Sarri a dargli ancora una possibilità.

Sono sempre contento di essere qui, c’è un clima perfetto. È bello stare ad Auronzo. Sono felice di aver ritrovato compagni e staff dopo la pausa estiva. Per il prossimo anno, mi piacerebbe giocare più partite possibili e centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati con la squadra. Devo continuare a dare il massimo ogni giorno per stare sul ritmo dei compagni per tutto l’anno.