Sono tornate le splendide notti di Champions League, cominciamo a rivivere l’alone sacro della competizione più ambita nel calcio europeo tra gol, spettacolo e sorprese. Tra queste ultime troviamo anche la curiosa parabola di Jean-Daniel Akpa-Akpro, centrocampista classe ’92 della Lazio autore del terzo gol nella clamorosa vittoria per 3 a 1 dei biancocelesti col Borussia Dortmund.



Il giocatore è arrivato in sordina in estate dalla Salernitana (club di proprietà dello stesso Lotito) e, lungo il corso del mercato, è stato accostato più volte a molte squadre di B che lo richiedevano in prestito. L’ivoriano però è rimasto alla corte di Simone Inzaghi che ne ha sempre riconosciuto le qualità, tanto da inserirlo in una sfida prestigiosissima come quella di ieri. Jean , alla prima rete con la Lazio e in Champions, può finalmente godere dei frutt del suo lavoro e dichiara così al Corriere dello Sport:



“Una grande partita di tutta la squadra e un sogno da bambino diventato realtà. Per me è stata una serata speciale. Prima partita, primo gol in Champions League e primo gol con la Lazio. Forza Lazio. Grazie a tutti". Davvero niente male per un calciatore che solo tre anni fa era svincolato e alla disperata ricerca di degna opportunità