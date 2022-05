Sondaggio tra i cittadini romani sul tema degli stadi di Lazio e Roma. Secondo quanto riporta oggi Repubblica il 40% si dichiara più favorevole all'ipotesi di recuperare le strutture già esistenti, piuttosto che edificare nuovi impianti. Olimpico per la Roma, Flaminio per la Lazio, questa l'opinione diffusa in larga maggioranza tra i tifosi delle due squadre. Un desiderio comunque ben lontano dal potersi dire in via di realizzazione. L'impianto del Foro Italico infatti è di proprietà del CONI, quello di viale Tiziano è ridotto a un rudere.



Una discreta fetta di persone (18% circa, ndr) comunque non disdegnerebbero affatto che venisse realizzata una struttura ex novo per la squadra giallorossa. La società è alle prese da oltre dieci anni con le diatribe relative alla realizzazione dello stadio di proprietà. Il piano per Tor Di Valle, su cui ha spinto a lungo Pallotta, è ormai naufragato. Pietralata - prima idea dei Friedkin - sembra indirizzato sulla stessa strda. Altre opzioni in zona Ostiense sono al vaglio. Il piano di Lotito per la casa dei biancocelesti invece è sempre rimasto solo su carta. Ma intanto dal comune si registrano timidi segnali di apertura verso soluzioni che prevedano la riqualificazione urbana. E se dipendesse dalle tifoserie le scelte su dove realizzare le rispettive nuove case per la loro passione calcistica, ci sarebbero ben pochi dubbi.