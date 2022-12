Doppia seduta anche oggi a Formello per la Lazio. Sotto la pioggia scrosciante di questa mattina, i biancocelesti hanno lavorato agli ordini del preparatore atletico Losi, per portare avanti il processo di ricondizionamento fisico. Tra gli assenti, oltre ai nazionali Vecino e Milinkovic e al febbricitante Marcos Antonio, si è aggiunto Luis Alberto, che ha svolto esercizi in palestra. Nel pomeriggio lo spagnolo si è poi riunito al gruppo per la sessione guidata da Sarri, dedicata alla tattica.