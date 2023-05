Un Capitano Silenzioso vale più di mille chiacchieroni. Stefano Mauri esempio!

Festaallo stadio Olimpico prima del match contro la Cremonese. Davanti a 65mila spettatori hanno sfilato i protagonisti della. A dieci anni di distanza i tifosi biancocelesti sono tornati ad applaudire Marchetti, Biava, Konko, Klose (applauditissimo da tutto lo stadio), Ledesma, Mauri e, soprattutto, il man of the match di quello storico successo, Senad Lulic, che segnò il gol vittoria."26 - 05 - 2013 è per sempre" recita una striscione sugli spalti e "Lulic 71' #Coppainfaccia" si legge su un altro poco sotto, mentre sui maxischermi passavano le immagini della premiazione. Particolarmente sonori gli sfottò contro la Roma, quando il video ha mostrato i calciatori giallorossi che sfilarono via mestamente, dopo le rituali strette di mano e la consegna della medaglia d'argento., mentre la squadra attuale scendeva in campo per iniziare il riscaldamento, e al momento del passaggio sotto la Tribuna Tevere è apparso un altro striscione dal significato eloquente, rivolto a punzecchiare ancora i cugini giallorossi, elogiando invece l'ex capitano biancoceleste Stefano Mauri:Una foto di gruppo sotto la curva Nord ha quindi chiuso i festeggiamenti, riportando tutti nel clima prepartita.