C'è anche Milik tra i candidati al ruolo di vice-Immobile. Lo scrive stamattina Il Messaggero, raccontando un retroscena dell'incontro tra Sarri e Lotito dei giorni scorsi. I bianconeri possono riscattare il centravanti dal Marsiglia per 7 milioni di euro. Il tecnico toscano già lo ha allenato e il trentenne polacco ha già la giusta esperienza in Italia e al livello europeo per calarsi da subito negli schemi del mister biancoceleste, alternandosi a capitano-goleador.



Lo scenario che racconta il quotidiano è quello di un intreccio di mercato con la Juventus, che potrebbe girare il cartellino dell'attaccante alla Lazio nell'ambito dell'operazione Milinkovic, per abbassare il prezzo. Un'idea o poco più, per ora. Ma con i grandi cambiamenti che ci saranno nella dirigenza capitolina in estate e i tanti soldi che arriveranno dalla Champions, nulla è da escludere a priori sui possibili colpi di mercato.