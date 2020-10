La convocazione di Vedat Muriqi da parte del Kosovo ha fatto molto discutere in casa Lazio. Nonostante infortunato, l'attaccante biancoceleste è rientrato nella lista diramata dal ct Bernard Challandes. Ecco però, che i dubbi hanno ricevuto la risposta che aspettavano. In un comunicato infatti, la nazionale kosovara ha reso noto che Muriqi non partirà con il Kosovo per le partite in programma: "Nonostante la grande insistenza della Federcalcio kosovara, la grande voglia del calciatore e la giusta collaborazione del club laziale, Vedat Muriqi non potrà presentarsi con la Nazionale del Kosovo nelle prossime tre partite. Il calciatore ha fatto gli ultimi test oggi alla Lazio, nell'ultima prova però si è capito ancora una volta che non c'è possibilità che sia pronto né per la partita di giovedì contro la Macedonia del Nord, né per le prossime due partite che la nostra nazionale giocherà in Nations League. L'informazione trapelata sul sito ufficiale della Lazio, ovvero che il calciatore avrebbe fatto parte del raduno con la Nazionale conferma che Muriqi era pronto per partire alla volta del Kosovo e andare in ritiro con la squadra. I test di oggi hanno dimostrato chiaramente che la condizione fisica non gli consente in nessuna forma di essere vicino ai compagni di squadra della Nazionale".