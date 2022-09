Soluzioni tattiche cercasi in casa Lazio. L'equilibrio è la parola chiave su cui Sarri sta insistendo da mesi. Dopo le prime uscite, che hanno fatto ben sperare, le ultime due prestazioni non brillanti hanno riacceso il campanello d'allarme. Il punto nevralgico, complice l'addio di Leiva, è la mediana.



Quest'anno però il mister può contare su una maggior possibilità di scelta. Cataldi sta imparando come calarsi al meglio nella parte, ma ha caratteristiche tecniche e fisiche diverse. Per questo il mister sta pensando di impiegare il jolly Vecino come vertice basso. Può essere lui la chiave per sostenere la presenza in contemporanea di Milinkovic e Luis Alberto, nell'attesa che anche Marcos Antonio si integri al meglio negli schemi ed entri stabilmente a far parte delle rotazioni della rosa. L'uruguayano ha già ricoperto quel ruolo in carriera in varie occasioni. Ha la gamba da interditore e alleggerirebbe i compiti di copertura delle mezzali, proprio come avveniva l'anno scorso con il 6 brasiliano. Già contro il Napoli, nei minuti finali, l'ex Inter si è spostato proprio lì al centro. Possibile che contro il Feyenoord giovedì l'esperimento venga ripetuto.