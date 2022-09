La Lazio può contare sul sostegno di Binance per il Flaminio. Come scrive stamattina Il Tempo, il marchio di criptovalute - che da un anno ha iniziato la partnership con i biancocelesti - è un potente alleato dal punto di vista economico, col quale si può sviluppare un allargamento della collaborazione anche per realizzare la nuova casa delle Aquile. Le diverse riunioni portate avanti da Lotito tra luglio e agosto hanno fatto emergere segnali positivi anche dal Campidoglio, che però ora attende il passo decisivo: bisogna consegnare un progetto in tempi brevi per mantenere la priorità sull'assegnazione della struttura.