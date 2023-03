A poche ore dal derby di Roma in casa Lazio scatta l'allarme Ivan Provedel. Il portiere nato a Pordenone ha la febbre ed è in dubbio per la partita di oggi in programma alle 18. Il giocatore vuole esserci e proverà fino alla fine a recuperare, in queste ore sta valutando cosa fare insieme a Maurizio Sarri e allo staff medico del club.



CHI AL POSTO DI PROVEDEL - In caso di forfait del portiere arrivato in estate per 2,5 milioni dallo Spezia, al suo posto giocherà Luis Maximiano. Il portiere preso in estate per 9 milioni dal Granada era arrivato alla Lazio per giocare titolare, ma dopo l'espulsione al debutto - per aver toccato il pallone con le mani fuori dall'area - è scalato come vice Provedel. Maximiano ha giocato 6 partite stagionali: tre in Conference, due in Coppa Italia e una in campionato quando ha preso il cartellino rosso alla prima giornata contro il Bologna. Adesso, può essere il momento della svolta.