Arrivano le parole di Alessio Romagnoli alla vigilia di Lazio - Roma. Sul sito della società biancoceleste è stato pubblicata un'intervista al difensore realizzata dai media ufficiali del club.



DERBY - "Il Derby è una partita che si prepara da sola. Per l'ambiente e per la nostra squadra è fondamentale. Per vincerlo dovremo dare tutto mettendo il 110% in campo in ogni singolo momento. Il derby è la partita delle partite, per chi è tifoso in campo, la fede e il cuore ti portano a sentirlo di più e a giocarlo con un animo diverso rispetto alle altre gare. Siamo dispiaciuti di come siamo usciti dalla Conference. Eravamo partiti bene in entrambe le gare e poi purtroppo ci siamo fatti rimontare. Ora dobbiamo recuperare le energie e prepararci al meglio per il rush finale, che avremo fino al termine del campionato".



GRUPPO - "I cambiamenti in difesa premiano il lavoro di tutta la squadra, fin dal ritiro estivo di Auronzo di Cadore, e quello del mister e dello staff che ci aiutano ogni giorno a migliorare. Il nostro spogliatoio è composto da persone sane e belle, come se fosse una seconda famiglia. I nuovi arrivati si sono inseriti da subito grazie a chi gioca da tanti anni qua".