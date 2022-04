L’allarme in casa Lazio può considerarsi del tutto rientrato in vista della partita contro il Milan di domenica sera. I 10 indisponibili di metà settimana, tra influenza e acciacchi vari, sono un lontano ricordo per Maurizio Sarri, che accarezza addirittura l’idea di riavere l’intera rosa a disposizione per il match delle 20.45 dell’Olimpico: soltanto Marusic e Pedro hanno svolto lavoro differenziato nel corso dell’odierna seduta di allenamento. L’esterno montenegrino ha svolta fisioterapia, mentre l’attaccante spagnolo - comunque destinato alla panchina - sta provando a superare i postumi del problema al polpaccio accusato nelle ultime settimane.



Per il resto, Strakosha, Reina, Radu, Cataldi, Milinkovic e Raul Moro sono stati gli ultimi calciatori a fare ritorno in gruppo in ordine di tempo e Anche Patric si è riunito ai compagni per le prove tattiche una volta concluso il riscaldamento differenziato. A questo si aggiunge il pieno recupero pure di Luiz Felipe, che domenica dovrebbe partire da titolare al fianco di Acerbi nel cuore della difesa.