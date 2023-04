Si è riaccesa la spia rossa dell'infermeria in casa Lazio. Dopo la sconfitta contro il Torino preoccupa la caviglia destra di Zaccagni. Oggi la squadra è a riposo, ma ieri nella sgambata defaticante mattutina il gonfiore era molto evidente. Un po' di apprensione c'è anche per Luca Pellegrini, che accusa un fastidio al ginocchio sinistro, operato in passato. Ieri non ha partecipato alla seduta con i compagni e sarà valutato. Procede invece il recupero di Immobile. che si candida ad una maglia da titolare a Milano domenica contro l'Inter.