Marc Casadó, versatile centrocampista del Barcellona Atlètic, che milita nella terza divisione, è stato seguito da un emissario della Lazio nella partita che la filiale del Barça ha giocato contro il Logroñés. Il diciannovenne ha un contratto con i blaugrana fino al 30 giugno 2024, anche se c'è la possibilità di aggiungere un'ulteriore stagione. Il 1º novembre 2022, Casadó ha fatto il suo debutto in Champions League contro il Viktoria Plzen, in una partita in cui il Barça ha vinto 2-4. Inoltre, ha partecipato a undici partite ufficiali della prima squadra con Xavi Hernández.