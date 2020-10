Altro allenamento per pochi intimi a Formello. Anche oggi, di pomeriggio, Inzaghi ha diretto la sua Lazio nel proprio quartier generale. Allenamento per i calciatori rimasti nella capitale, anche se erano in totale 12 i quelli della prima squadra, più sette giovani della Primavera. Tra i presenti ovviamente vi erano anche Muriqi e Andreas Pereira (l’attaccante kosovaro è stato il primo a entrare in campo). Tra i tanti assenti, oltre ai nazionali, figurava anche Luis Alberto per semplice riposo, Marusic per la distorsione alla caviglia e Radu per lo stiramento al flessore (entrambi usciti nel primo tempo contro l’Inter). Non si sono visti Luiz Felipe e Lulic. Questi ultimi due calciatori stanno lavorando in maniera differenziata. Possibile che oggi si siano allenati in orari diversi rispetto al resto della squadra. Infine, out anche il baby portiere Alia così come Hoedt. L’ex Southampton nei prossimi giorni è atteso in clinica Paideia per i test di idoneità.