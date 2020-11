La Lazio dopo una mattinata di riposo oggi pomeriggio è tornata in campo. Inzaghi è rientrato dalla trasferta contro lo Zenit con un pareggio molto importante per il girone F di Champions League, dove al momento il club capitolino è secondo a 5 punti col Dortmund balzato in testa a 6. C’era attesa per vedere già da oggi in campo Immobile, Leiva e Strakosha, bloccati martedì dagli esiti dei tamponi Uefa. L’attesa però dovrà continuare visto che oggi si sono visti pochi calciatori a Formello.



Con ogni probabilità, come dopo la trasferta di Bruges, Inzaghi e il suo staff hanno optato per un allenamento facoltativo. La maggior parte della squadra ha svolto lo scarico in palestra. Solo Luiz Felipe e Correa hanno effettuato una corsetta leggera in campo. Campo dove, invece, si sono allenati i due giovani portieri Alia e Furlanetto, e i calciatori non al meglio, ovvero Radu, Lulic e Armini. Domani mattina a Formello andranno in scena i tamponi a 48 h dalla partita contro la Juventus.