Lazio, alta tensione Luis Alberto: cosa filtra sul futuro, pronto contratto milionario

Alta tensione. Tutto il mondo Lazio, dai dirigenti ai tifosi, è rimasto molto deluso dalle esternazioni didopo la vittoria di venerdì scorso contro la Salernitana. Lo spagnolo non è di certo nuovo a situazioni di questo tipo, già in passato aveva forzato la mano per andare via, ma non si era esposto così pubblicamente. Il Mago è entrato in tackle in un momento certamente non facile per un club che deve ripartire con un nuovo allenatore e tante incognite.

Dall’entourage del giocatore filtra che queste dichiarazioni sono totalmente spontanee eLuis Alberto da almeno un anno sta provando a tornare in Spagna dove sia Siviglia che Cadice sarebbero due opzioni interessanti ma, sopratutto, fattibili.La posizione della Lazio è chiara:. L’ipotesi più concreta per lo spagnolo è quello di un trasferimento alla Milinkovic-Savic: in Arabia Saudita e in Qatar ci sono almeno tre o quattro squadre interessate a lui e pronte a soddisfare la richiesta di un contratto da 6 milioni di euro a stagione.