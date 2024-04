Juventus, per Yildiz rinnovo e maglia numero 10. E Giuntoli pensa alla coppia con Boniface

Le sirene del mercato suonano ma non fanno paura.piace a mezza Europa ma per laè assolutamente incedibile, non ci sono margini per un ripensamento. Giuntoli vuole blindare il gioiellino turco e dargli sempre più responsabilità nella prossima stagione: si parla della maglia numero 10 ad oggi di quel Paul Pogba pronto però ormai a rescindere.protagonista di un gol in serie A e due in coppa Italia in questa stagione. Per la Juventus c’è un solo obiettivo: premiare il ragazzo conPer Yildiz la Vecchia Signora è pronta anche a scelte forti come quella di sacrificare Soulè sul mercato.

È questa l’idea ricorrente nella testa di Giuntoli che ha preso informazioni sull’attaccante nigeriano in forza al Bayer Leverkusen.