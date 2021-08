La Lazio continua il pressing su Kostic e l'Eintracht Francoforte. Il calciatore serbo è il prescelto per sostituire Correa nello scacchiere di Sarri. Qualora il club capitolino riuscisse a strappare il sì della società tedesca, a quel punto bisognerebbe piazzare Kamenovic, serbo e quindi extracomunitario come Kostic. Come riporta Il Messaggero ci sono altri due club su di lui. Oltre al Genoa e alla Stella Rossa, il classe 2000 sarebbe finito nel mirino del Genk e dello Standard Liegi.