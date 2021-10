Vedat Muriqi continua ad essere un oggetto misterioso nella rosa della Lazio. L'attaccante kosovaro dopo Inzaghi è finito tra i bocciati anche di Sarri. Quest'anno sono 8 in totale le sue presenze, una sola dal 1' nella pesante sconfitta a Bologna. Il bottino gol, in antitesi col rendimento in nazionale, è fermo ancora a 0 e tornano imperterrite le voci di un suo ritorno in Turchia. A sperarci è anche la moglie. Su una Instagram story quest'ultima ha immortalato una notizia di un possibile ritorno al Fenerbahce di Muriqi con la canzone “Hayallerim” di sottofondo. “I miei sogni”, questa la traduzione del titolo della canzone del cantante turco Orhan Ölmez. A casa Muriqi c'è voglia di Turchia.