La Lazio si muove sul mercato alla solita maniera di Tare. Come riporta il Messaggero, se Inzaghi vuole giocatori pronti, il ds della Lazio non è disposto a buttare un decennio di scouting alle ortiche. E in Inghilterra ha appuntato due nomi sul taccuino. Se tratta con Preziosi Biraschi per la difesa, nel frattempo guarda in Premier.



MERCATO LAZIO - I nomi segnati da Tare sono due, costano intorno ai 14 milioni e sono nel giro della nazionale. Piaccono molto Collum Chambers, 24enne dell'Arsenal, e Jamal Lascelles, un anno più esperto, del Newcastle. Chambers nell'ultima Premier ha messo insieme 31 presenze e 2 reti, quasi tutte da titolare, Lascelles 32 partite in Premier. Sono titolari, hanno dimostrato affidabilità. Ora la Lazio vuole testarli in Serie A.