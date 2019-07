Lazio, un altro indizio che spinge Lazzari verso la Lazio. Il colpo sulla destra sarà lui: lo ha richiesto Inzaghi, voleva un giocatore pronto, che ha già testato in abbondanza la Serie A, la conosce benissimo, e non ha bisogno di periodi di ambientamento.



MERCATO LAZIO - Il presidente della Spal, Walter Mattioli, durante la festa organizzata dalla Curva Ovest, ha lanciato un altro indizio: "Abbiamo in ballo diverse trattative e c'è la necessità di cedere qualcuno. Proveremo a sacrificare solo una pedina di spessore per cercare di trattenere gli altri giocatori di proprietà".