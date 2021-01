Archiviata la vittoria contro la, ora la concentrazione dellaè tutta sul. I biancocelesti affronteranno i ducali alla prima gara del secondo ciclo di Roberto, allenatore molto stimato da Simone. Quest’ultimo stamani ha diretto i suoi calciatori dalle ore 11:00 sul campo centrale diAMICHEVOLE DI SCARICO – In campo tutti si sono visti tutti coloro che non hanno giocato, oppure sono subentrati per pochi minuti contro la Fiorentina. Per i titolari, più Patric, lavoro in palestra.ha effettuato il riscaldamento con i compagni e l’esercitazione basata sul possesso palla. Presente anche il fuori rosa, appena rientrato a Formello dopo il mancato approdo al. L'allenamento odierno si è concluso con una partitella amichevole contro la Primavera alla quale non ha partecipato Lulic. La sfida si è conclusa con un 6-4 per la prima squadra.è stato autore di una tripletta, tutta col piede destro (lui è mancino). Bene anche. Ieri l’ex United è rientrato anzitempo negli spogliatoi dopo che Inzaghi ha deciso di non farlo entrare in campo, ma oggi il classe ’96 si è allenato regolarmente siglando anche due reti nell’amichevole.CAPITOLO ASSENTI – Oltre ai titolari contro la Fiorentina e, subentrato a Luiz Felipe durante l'intervallo del match, quest'oggi erano ancora assenti i due infortunati al soleo, ovvero. Il franco-algerino ha appena iniziato il percorso di riabilitazione dopo lo stiramento al polpaccio poiché è appena guarito dal Covid, come detto da Tare. Il Tucu, ieri allo stadio con Lulic, continua ad allenarsi nelle strutture di Formello, non in campo. È fuori dalla sfida contro il Milan, cerca il recupero per il derby. Fares invece dovrà attendere qualche giorno in più.