Quando Marcos Antonio gioca dall'inizio, il successo della Lazio è quasi sempre garantito. Ieri contro il Sassuolo il centrocampista brasiliano ha incantato tutti con i suoi lanci in profondità: grazie a uno di questi è arrivato il gol di Anderson e, quindi, i tre punti. Quest'anno era partito titolare in A anche nel girone d'andata contro il Verona, con la Fiorentina e col Monza: salgono dunque a 4 le vittorie totali in campionato, per un totale di 9 gol fatti e 0 subiti.



Spartito simile anche in Europa. Solo contro il Feyenoord, all'ultima giornata del girone, è arrivata una sconfitta con Marcos Antonio schierato da subito in campo. Nelle due gare in casa contro il Midtyjlland e il Cluj (in Conference) invece erano arrivate invece altre due vittorie.