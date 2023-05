Spunta un nuovo candidato per il dopo Tare alla Lazio. Secondo quanto riporta oggi La Nazione i biancocelesti starebbero pensando a Pietro Accardi, attuale ds dell'Empoli. A segnalare il suo nome sarebbe stato sempre Maurizio Sarri, che già aveva suggerito quello di Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli però sembra ormai destinato alla Juventus. Accardi per altro è gia attenzionato proprio da Napoli, come possibile sostituto in dirigenza. I biancocelesti a quanto pare sono intenzionati a inserirsi ad ogni costo negli intrecci societari tra i bianconeri e i partenopei.