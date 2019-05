Un assaggio d'Olimpico, in una serata sold out. Bobby Adekanye era sbarcato stamattina a Fiumicino, sarà il primo acquisto di Tare per la prossima stagione. Ha annunciato l'addio al Liverpool, il classe '99 sbircia la sua futura squadra - manca ancora l'ufficialità - dagli spalti dell'Olimpico insieme all'agente. Una nuova vita, iniziata subito con una finale di Coppa Italia, per ora da spettatore.