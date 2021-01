Lotito è tornato in anticipo da Cortina e non ha risparmiato nessuno. Il presidente ancora una volta a Formello ha strigliato tutti, anche se con toni pacati (solo con Tare si sono alzati). Al patron non piace il rendimento della sua Lazio. Come riportato da Il Messaggero è finito sotto processo anche Lazzari. L'ex Spal contro il Genoa è sembrato di nuovo precipitoso e poco incisivo palla al piede. Basta vedere il passaggio sbagliato per Caicedo a Marassi che avrebbe potuto fruttare il vantaggio biancoceleste. 2 gol e 4 assist in 56 presenze sono veramente pochi. Anche il numero 29 adesso deve invertire la rotta. La squadra di Inzaghi, per come gioca, non può permettersi uno scarso rendimento degli esterni.