Tra i tanti giocatori in esubero in casa Lazio alla fine ci rientra anche Jordan Lukaku. Nonostante un buon precampionato rispetto ai suoi standard, l'esterno sinistro belga è sul mercato. Come riporta Il Corriere dello Sport, sulla sua esclusione avrebbero influito le condizioni fisiche comunque precarie e alcuni problemi disciplinari (anche se appartenenti alla scorsa stagione). Ora però bisogna trovargli squadra, impresa non del tutto facile.