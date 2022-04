Non solo un nuovo titolare, la Lazio per l'anno prossimo è alla ricerca anche di un secondo portiere. Gli addi più che probabili di Strakosha e Reina stanno infatti facendo sondare il terreno alla società per diversi profili. Tra questi si aggiunge anche quello di Salvatore Sirigu. ne parla oggi Tuttosport.



L'azzurro, attualmente al Genoa, sarebbe un'occasione a basso costo - soprattutto se il grifone dovesse retrocedere - per garantire esperienza alle spalle di un giovane in rampa di lancio come potrebbe essere Carnesecchi. L'altro candidato è Provedel dello Spezia. Con lui però si andrebbe poi a puntare su un primo portiere di maggior esperienza internazionale, come per esempio Sergio Rico. Valutazioni in corso quindi a Formello, su quale potrebbe essere la soluzione migliore per il futuro dei pali biancocelesti.