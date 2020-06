Il mercato della Lazio entra nel vivo, il ds della Lazio Tare si sta muovendo come sempre dietro le quinte per portare a Roma le pedine che serviranno in ottica Champions League. Uno dei nomi sul taccuino del dirigente albanese viene dall'Argentina: Adolfo Gaich, classe '99 del San Lorenzo, è una primta punta classica che potrebbe affiancare Ciro Immobile.



MERCATO LAZIO - Su di lui, periodicamente, si accendono però i fari di calciomercato di altri club europei. Stavolta, come riportano in Inghilterra, è pronto a fare uno sforzo economico il Leeds del connazionale Marcelo Bielsa, 'quasi' allenatore della Lazio, che vorrebbe portarlo in Inghilterra.