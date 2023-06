Inter e Juventus su Milinkovic-Savic? Il Milan più staccato? I contatti fra i club e l'agente del centrocampista della Lazio ci sono e hanno portato a diverse intese per un potenziale cambio di maglia in seguito alla scelta di non rinnovare il contratto, ma almeno per ora, secondo Il Messaggero, sulla scrivania di Lotito non è arrivato ancora nessuna offerta concreta.